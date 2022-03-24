Панин дисквалифицирован на три матча за удар Седлаку в голову

Григорий Панин дисквалифицирован за удар Лукашу Седлаку в голову.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника хозяев Григория Панина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, Панин пропустит три матча команды», – говорится на сайте КХЛ.

Ранее стало известно, что Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» из-за травмы. Нападающий «Трактора» получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды Панин применил против него силовой прием в голову.

Сообщается, что у чешского игрока диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч