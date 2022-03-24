Каменский о Панине: «Ждем информацию по травме Седлака. В СДК собирают материалы, будут рассматривать эпизод»

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Наказание Григория Панина будет зависеть от тяжести травмы Лукаша Седлака.

Об этом сообщил Валерий Каменский.

«Сейчас в СДК собирают все материалы, будут рассматривать этот эпизод. Нарушение было, но оно суммируется с тяжестью полученной травмы.

Ждем, какая информация поступит по травме Седлака», – сказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.

Ранее стало известно, что Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» из-за травмы. Нападающий «Трактора» получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды Панин применил против него силовой прием в голову.

Сообщается, что у чешского игрока диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч

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