Каменский о Панине: «Ждем информацию по травме Седлака. В СДК собирают материалы, будут рассматривать эпизод»

Наказание Григория Панина будет зависеть от тяжести травмы .

Об этом сообщил .

«Сейчас в СДК собирают все материалы, будут рассматривать этот эпизод. Нарушение было, но оно суммируется с тяжестью полученной травмы.

Ждем, какая информация поступит по травме Седлака», – сказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета .

Ранее стало известно, что Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» из-за травмы. Нападающий получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды Панин применил против него силовой прием в голову.

Сообщается, что у чешского игрока диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.

Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч