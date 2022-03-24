Каменский о Панине: «Ждем информацию по травме Седлака. В СДК собирают материалы, будут рассматривать эпизод»

Наказание Григория Панина будет зависеть от тяжести травмы Лукаша Седлака.
Об этом сообщил Валерий Каменский.
«Сейчас в СДК собирают все материалы, будут рассматривать этот эпизод. Нарушение было, но оно суммируется с тяжестью полученной травмы.
Ждем, какая информация поступит по травме Седлака», – сказал председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Ранее стало известно, что Седлак может пропустить остаток серии с «Салаватом» из-за травмы. Нападающий «Трактора» получил повреждение во втором периоде четвертого матча серии (7:1) после того, как капитан уфимской команды Панин применил против него силовой прием в голову.
Сообщается, что у чешского игрока диагностировано носовое кровотечение и ушиб грудной клетки. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа.
Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч