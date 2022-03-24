ФХР готовит иск по затратам на организацию МЧМ-2023: «Это общепринято. Когда в Швейцарии и Беларуси отменялись ЧМ, им выплачивалась компенсация»

готовит иск по затратам на организацию молодежного чемпионата мира-2023.

Об этом сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.

Турнир должен был пройти в Омске и Новосибирске, но ИИХФ отозвала у России право на его проведение.

«Мы готовим иск по прямым затратам, поскольку это общепринятая практика. Когда у швейцарцев и белорусов отменялись чемпионаты мира [в 2020 и 2021 годах], оба раза им выплачивалась определенная компенсация.

Но если имеются в виду затраты на строительство арен, то это наши арены, их никто не забирает. к ним не имеет отношения никакого», – сказал Курбатов.