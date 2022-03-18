ФХР отправила жалобу в ИИХФ на решение отобрать МЧМ-2023 и отстранить сборные.

Ранее Совет ИИХФ принял решение отозвать у ФХР право на проведение молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске, а также отстранил российские сборные и клубы от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределенный срок.

«17 марта поздно вечером ФХР в соответствии с установленной процедурой направила в Дисциплинарный комитет организации жалобу на вынесенное решение Совета ИИХФ.

Действия ФХР вызваны убеждением о дискриминационном характере ограничительных мер ИИХФ по отношению к российским спортсменам.

Отстранение игроков от участия в международных соревнованиях на основании национальной принадлежности способствует повышению уровня нетерпимости в медиапространстве и может привести к расколу внутри хоккейного сообщества, которое всегда славилось своей сплоченностью», – говорится в заявлении на официальном сайте федерации.