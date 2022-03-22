Виталий Прошкин: «Игроки «Салавата» собрались и показали, что без легионеров они тоже команда»

поделился мнением об игре «Салавата» после ухода легионеров.

– Как вы думаете, получится ли команде повторить успех, который удался вам в 2011 году?

– Это сложный вопрос. Конечно, есть шанс. Обидно, что лидеры покинули команду. Эти игроки приносили большую пользу. Но, с другой стороны, ребята молодцы, что собрались. Показали, что без легионеров они тоже команда. Солидно прошли «Сибирь», а сейчас ведут в серии с . Шансы на победу есть всегда, для этого мы и играем в хоккей.

– Как вы считаете, кто ключевая фигура «Салавата» после ухода легионеров?

– У «Салавата» команда. Молодые ребята приносят большую пользу. «Салават» потерял пять основных игроков, но они сомкнули ряды и играют прилично, – сказал бывший защитник .