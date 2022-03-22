Александр Кожевников: «Динамо» слишком зависимо от Шипачева и Войнова. Не удивлен, что ЦСКА ведет 3-0»

считает, что у «Динамо» только одно забивающее звено.

В серии с ЦСКА клуб уступает со счетом 0-3.

– Я не удивлен, что ЦСКА ведет со счетом 3-0. У команды три практически равных звена, вратарь неплохо выглядит. А у «Динамо» только одно забивающее звено.

Еще до этой серии там лишь два человека игру делали – и . Они друг с другом играют, а остальных не видно. ЦСКА – стабильнее команда и смотрится лучше. Поэтому все на данном этапе по ранжиру.

– В этой серии все ясно или «Динамо» еще поборется?

– «Динамо» не уступит, это заложено в команде. Там будут биться до конца, всю жизнь так было, и в советское время тоже. «Динамо» – команда с характером, поэтому, думаю, она хлопнет дверью.

– Что в серии не получается у Вадима Шипачева?

– У Шипачева на Олимпиаде не получалось, теперь в плей-офф. Но я не знаю почему. Это должны объяснить тренер и сам хоккеист. «Динамо» слишком зависимо от двух человек – Шипачева и Войнова, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Динамо» героически зацепилось за третий матч. Но для победы над ЦСКА нужно играть идеально – не получилось