Никитин о работе Федорова в ЦСКА: «Наверное, коррективы наложил на то, что уже было, внес свои изменения. Мне бы со своей командой разобраться»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал работу Сергея Федорова в ЦСКА.

– Федоров весьма неожиданно сменил вас прошлым летом в ЦСКА. Можете сейчас раскрыть детали произошедшего?

– Честно говоря, я особо не знаю, не выяснял. Думаю, это не ко мне вопрос.

– Федорова ставили в ЦСКА под лозунгами возвращения советского хоккея. Но сейчас ЦСКА играет точно в такую же модель, как и при вас. Согласны с этим?

– Я никогда не обсуждаю коллег, как они играют. Дело в том, что иногда ты не видишь, что происходит внутри. У него своя работа, наверное, какие-то коррективы наложил на то, что уже было, внес свои изменения. Здесь нужно находиться внутри команды, чтобы знать что и почему. Мне бы со своей командой разобраться, – сказал главный тренер «Локомотива».

 

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