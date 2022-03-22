Никитин о работе Федорова в ЦСКА: «Наверное, коррективы наложил на то, что уже было, внес свои изменения. Мне бы со своей командой разобраться»

прокомментировал работу в .

– Федоров весьма неожиданно сменил вас прошлым летом в ЦСКА. Можете сейчас раскрыть детали произошедшего?

– Честно говоря, я особо не знаю, не выяснял. Думаю, это не ко мне вопрос.

– Федорова ставили в ЦСКА под лозунгами возвращения советского хоккея. Но сейчас ЦСКА играет точно в такую же модель, как и при вас. Согласны с этим?

– Я никогда не обсуждаю коллег, как они играют. Дело в том, что иногда ты не видишь, что происходит внутри. У него своя работа, наверное, какие-то коррективы наложил на то, что уже было, внес свои изменения. Здесь нужно находиться внутри команды, чтобы знать что и почему. Мне бы со своей командой разобраться, – сказал главный тренер .