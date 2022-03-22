Александр Харитонов: «Интрига в серии «Динамо» – ЦСКА еще сохраняется. Надежда умирает последней»

считает, что в серии «Динамо» – (0-3) еще сохраняется интрига.

«Думаю, что, конечно, интрига еще сохраняется, и динамовцы обязательно должны выиграть четвертую игру и стараться дальше. Надежда умирает последней.

Причины трех подряд поражений? Страдает реализация. «Динамо» никак не может забить, в основном шайбы трудовые получаются. Я считаю, что серьезно сказался отъезд двух легионеров. Это хорошие созидатели, команда ослабла с их уходом.

Игра Шипачева? Это же плей-офф. Вы все прекрасно понимаете, что команды изучают друг друга, тренеры дают игрокам специальные задания – играть поближе, поактивнее с лидерами соперника, везде их прессинговать», – сказал бывший нападающий .