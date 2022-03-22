Никитин про 0-4 с ЦСКА: «Три матча были равными, четвертую игру мы провалили. По желанию, самоотдаче вопросов нет»

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Игорь Никитин подвел итоги серии плей-офф с ЦСКА (0-4).

– Итог выступления «Локомотива» явно неудовлетворительный. В чем вы как главный тренер видите главную причину?

– Может, даже хорошо, что в плей-офф мы сразу получили такой вызов, как серия с ЦСКА. Три матча были равными. Не буду говорить про удачу. Скажу про мастерство в завершении, ЦСКА в этом плане был сильнее. В обороне плюс-минус сыграли одинаково.

По желанию, самоотдаче вопросов нет. Четвертую игру мы провалили, здесь даже нет смысла что-то сочинять.

– Повлияла ли на команду в психологическом и игровом плане история с Ридом Буше?

– Я не думаю, что в плане психологии это сказалось. Если бы это случилось в течение чемпионата – то возможно, а в олимпийском перерыве было время. В плане игровых качеств понятно, что мы потеряли. Но мы уже готовились играть без Буше и знали всю ситуацию.

– Согласны, что некоторые лидеры команды, в том числе иностранцы, могли сыграть сильнее?

– Что касается лидеров – то такова доля каждого. Есть распределение нагрузки, результат. Однако я бы не стал сильно разделять. Не стоит делать какой-то особый акцент на лидерах, местных, приезжих. Хоккей – командный вид спорта. Мы в целом как команда не дотянули до своего максимума. Каждый в отдельности, включая меня.

– Какие впечатления остались от вратарской линии в серии с ЦСКА?

– Положительный момент, что Даня Исаев сыграл две классные игры. Это хороший опыт для него, надеемся, что за таким толчком последует дальнейшее развитие, – сказал главный тренер «Локомотива».

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