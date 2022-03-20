МЧМ-2022 пройдет с 9 по 20 августа в Эдмонтоне. Сборная Латвии сыграет на турнире вместо России

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Молодежная сборная Латвии заменит Россию на МЧМ-2022 в Эдмонтоне.

ИИХФ сообщила, что турнир пройдет с 9 по 20 августа. 

В группе А сыграют сборные США, Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, в группе В – команды Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Латвии.

Начавшийся в конце декабря прошлого года чемпионат в Эдмонтоне и Ред-Дире был отменен из-за роста числа случаев заражений коронавирусом. Новый турнир начнется с нуля. 

В конце февраля международная федерация приняла решение отстранить сборные России от турниров под своей эгидой до сентября.

Таким образом, молодежная сборная России не примет участия в турнире в Эдмонтоне. Вместо нее в турнире примет участие команда Латвии. 

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