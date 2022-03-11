Гретцки сообщил, что он против участия сборной России на МЧМ-2022, потому что в Канаде много украинцев

Уэйн Гретцки объяснил, почему он против участия сборной России на МЧМ-2022 в Канаде.

28 февраля на заседании совета ИИХФ было принято решение отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой федерации.

Гретцки отметил, что он думал о большом количестве людей украинского происхождения, которые живут в Канаде.

«Люди стали возражать мне, говорили: «Зачем наказывать русских детей?»

Я не хочу, чтобы кто-то был наказан. Я просто думаю, что есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», – сказал Гретцки в эфире Sportsnet 590.

В Эдмонтоне проживает 160 тысяч украинцев, отмечает The New York Times.

Всего в Канаде около 1,4 млн человек украинского происхождения.