Жамнов об отстранении от Евротура: «Будем развивать свой хоккей. Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать турнир»

высказался об отстранении сборной России от .

«Нам есть чем заниматься. Будем развивать свой хоккей. На этих Евротурах играет одна сборная, на чемпионат мира едет другая. Больше будем уделять внимания молодежи, смотреть на ребят, изучать ближайший резерв.

Есть сборные Беларуси, Казахстана, можно организовать свой турнир. Конечно, международного уровня будет не хватать, но, с другой стороны, такова нынешняя ситуация. Надо смотреть вперед и двигаться дальше. Жизнь не заканчивается», – сказал главный тренер сборной России.

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)