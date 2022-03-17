Михайлов об отстранении России от Евротура: «Сборная СССР не имела международной практики до 1972 года – и ничего»

Борис Михайлов высказался об отстранении сборной России от Евротура.

«Конечно, отстранение от Евротура – это большая потеря, потому что сборная России будет без официальных игр. Думаю, пройдет какое-то время, и все встанет на свое место. И европейский, и мировой хоккей не может без сборной России. Хоккей без российской команды – это 25%.

Будем готовиться! Федерация должна обеспечить товарищеские игры или, может быть, даже приостановить деятельность сборной России. Лучшим вариантом будет найти доступных соперников, организовать турниры. Беларусь, Казахстан, тот же Китай – пускай приезжают те, кто захочет.

Печально, но безвыходных положений нет. Сборная СССР не имела такой международной практики до 1972 года – и ничего. Думаю, руководители сделают все возможное, чтобы сборная функционировала», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)