Кожевников о Евротуре: «Небольшая потеря для сборной России. Есть Беларусь, Казахстан, Китай. Можно с ними соревноваться»

считает, что Евротур не имел большой значимости для сборной России.

«Конечно, неприятно, что нашу сборную отстранили. Гадкий поступок! Мы все время видим, что спорт становится разменной картой политических игр. Я думаю, время отстранения поменяется. Они же в любой момент могут допустить нас. Будем ждать!

Большой значимости Евротур для сборной России не имел. Разве что для молодежи. Но нечего переживать за это. Евротур – это небольшая потеря.

Поездим по азиатским странам, будем развивать хоккей там. Можно сделать упор на чемпионат, наверное, так и сделают. На Евротуры не будут ездить, но игры для сборной все равно нужны. Есть и Беларусь, Казахстан, Япония не знаю, но точно есть Китай! Можно с ними соревноваться», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)