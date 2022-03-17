Быков об отстранении России от Евротура: «Для КХЛ открывается большая возможность увеличить количество матчей»

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Вячеслав Быков поделился мнением об отстранении сборной России от Евротура.

«Я думаю, наши руководители федерации и лиги найдут решение, чтобы были команды, с которыми можно будет провести спарринг-матчи. Конечно, важно, чтобы кандидаты в сборную проходили по ходу сезона какие-то международные матчи, чтобы почувствовать свой уровень, увидеть, как другие работают, сравнить себя.

Надеюсь, что наши хоккеисты будут иметь практику. С какими сборными? С Беларусью, безусловно, стоит. Нужно наладить контакты с другими странами. Может быть, кто-то найдется.

С другой стороны, для КХЛ здесь открывается большая возможность для того, чтобы увеличить количество матчей. Теперь нам нужно выработать свою стратегию. Мы не должны забывать ни о чемпионате, ни о сборной», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Вчера стало известно, что сборная России отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)

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