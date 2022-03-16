Россия отстранена от Евротура на 2 года. Швейцария заняла ее место

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Сборная Швейцарии заменит Россию на Евротуре.

Сборная России на 2 года лишена права участвовать на предстоящих этапах соревнования.

Таким образом, на турнире, который пройдет в Стокгольме 5-8 мая, выступят Швеция, Финляндия, Чехия и Швейцария.

«Получить такое приглашение – большая честь, так вышло благодаря нашим хорошим отношениям с другими национальными федерациями.

Это идеальная возможность оценить свои возможности на фоне трех команд, входящих в число лучших на свете, незадолго до чемпионата мира», – сказал Ларс Вайбль, директор национальных команд Швейцарии.

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