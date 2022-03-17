Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)

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Вероятность проведения международного хоккейного турнира в декабре в Москве составляет 90%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Несмотря на неучастие сборной России на этапах Евротура, вероятность проведения традиционного международного турнира по хоккею в декабре в Москве с участием национальной команды составляет 90%», – рассказал источник.

Вчера стало известно, что Россия отстранена от Евротура на 2 года.

В декабре в Москве должен был пройти второй этап турнира – Кубок Первого канала.

Напомним, 15 марта президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что руководители хоккейных федераций России и Беларуси рассматривают разные варианты проведения совместных турниров.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. 

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