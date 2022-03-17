Плющев об отстранении России от Евротура: «ИИХФ давно идет на поводу политиканов. Они привыкли жить по указке, а не своим умом»

высказался об отстранении России от Евротура.

«Думаю, альтернативу всегда можно найти. Но этого решения следовало ожидать. Федерация международного хоккея уже давно идет на поводу политиканов. Они привыкли жить по указке, а не своим умом.

Нужно найти альтернативу: есть страны, которые хорошо играют в хоккей. И нужно почистить свои перышки. Мы уже давно не в лидерах хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Вчера стало известно, что Россия отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)