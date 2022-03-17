Каменский об отстранении России от Евротура: «Это плохо для всего хоккея. Наша сборная всегда находится наверху, на нее ходит много зрителей»

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Валерий Каменский считает, что отстранение России от Евротура отразится на уровне хоккея.

«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху и всегда на нее ходит много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея.

Как бороться с отсутствием игр? Больше игр в регулярном чемпионате, наигрывать молодежь.

За счет внутреннего чемпионата будем с белорусами играть и казахами», – сказал советник главного тренера сборной России и вице-президент КХЛ по развитию.

Вчера стало известно, что Россия отстранена от Евротура на 2 года.

Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)

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