Каменский об отстранении России от Евротура: «Это плохо для всего хоккея. Наша сборная всегда находится наверху, на нее ходит много зрителей»

Валерий Каменский считает, что отстранение России от Евротура отразится на уровне хоккея.
«Это плохо для всего хоккея! Сборная России всегда находится наверху и всегда на нее ходит много зрителей. Это отразится на интересе и уровне хоккея.
Как бороться с отсутствием игр? Больше игр в регулярном чемпионате, наигрывать молодежь.
За счет внутреннего чемпионата будем с белорусами играть и казахами», – сказал советник главного тренера сборной России и вице-президент КХЛ по развитию.
Вчера стало известно, что Россия отстранена от Евротура на 2 года.
Вероятность проведения международного турнира в декабре в Москве составляет 90% (ТАСС)