Владислав Третьяк: «Интересы хоккейных России и Беларуси совпадают. Рассматриваем варианты турниров и товарищеских матчей»

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Владислав Третьяк сообщил, что хоккейные интересы России и Беларуси совпадают.

15 марта состоялась рабочая встреча руководителей хоккейных федераций России и Беларуси.

«Интересы хоккейной России и хоккейной Беларуси полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных.

Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Беларуси.

Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами.

Встреча получилась очень плодотворной и конструктивной, наметили много аспектов для сотрудничества. Между Россией и Беларусью – полное взаимопонимание.

Обмен опытом и стремление к взаимной игровой практике – важные составляющие хоккейного процесса, работы по развитию нашего любимого вида спорта, которая продолжается в обеих странах», – заявил президент ФХР.

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