Каменский о матчах между сборными России и Беларуси: «Почему нет, хоккей от этого выигрывает. Можно проверить молодых ребят»

поддержал идею проведения игр между сборными России и Беларуси.

15 марта президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что руководители хоккейных федераций России и Беларуси рассматривают разные варианты проведения совместных турниров и товарищеских матчей.

«Всегда международные матчи приветствуются, почему нет, от этого хоккей выигрывает.

Можно проверить молодых ребят, проверить национальную команду, где-то проверить тактические варианты. И для зрителей тоже здорово. Естественно, для хоккея это будет положительно», – сказал советник главного тренера сборной России.

Ранее ИИХФ отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023.