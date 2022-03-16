Канада отказалась совсем прекращать выдачу виз игрокам из Poccии, но есть нюансы с приглашениями (Рик Вестхед)

Канада не будет прекращать выдачу виз и разрешений на работу poccийским спортсменам.

Об этом сообщает журналист TSN Рик Вестхед со ссылкой на письмо министра спорта Канады Паскаля Сент-Онжа.

В первую очередь эта позиция относится к индивидуальным спортсменам, которые выступают в составе профессиональных команд. Соответственно, визы по-прежнему смогут получать хоккеисты НХЛ или потенциальные новички клубов НХЛ.

Однако правительственные структуры выступают против выдачи приглашений для спортсменов и персонала целых национальных сборных.

В этом отношении также имеют значение позиции международных федераций по конкретным видам спорта.