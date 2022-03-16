Дeпyтaт Cвищeв об Oвeчкине: «Давление и провокации оказываются на наших игроков. Пинают безобидных спортсменов, не связанных с вoeнными, пoлитикoй»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о давлении на российских игроков .

– Как считаете, насколько высока вероятность, что НХЛ сдастся и пойдет на поводу у мирового сообщества? Стоит ли ожидать расторжения контрактов как с Овечкиным, так и с другими российскими спортсменами?

– НХЛ – это бизнес-структура, огромные деньги и экосистема. Нарушить ее вряд ли кому-то будет позволено.

Другой вопрос – то давление и те провокации, которые оказываются на наших игроков. Сейчас только ленивый не пинает наших жителей, в том числе и самых безобидных: спортсменов, например, деятелей культуры и искусства, не имеющих никакого отношения к военным, политике, оружию. Сейчас пытаются затронуть все, что связано с Россией.

Надеюсь на то, что эти провокации, которые регулярно возникают, не должны затронуть ребят, которые играют за океаном. Если будет какая-то опасность в любом виде спорта, государство должно обеспечить безопасность и защиту, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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