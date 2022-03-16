«Oвeчкин должен стать лучшим бомбардиром в истории хоккея. Он точно доберется до рекорда». Фeтиcoв о форварде

верит в способность опередить по голам.

Россиянин забросил 767-ю шайбу в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Саша должен стать лучшим бомбардиром за всю историю мирового хоккея. Желаю ему терпения, здоровья.

Он точно доберется до этого рекорда. Это будет рекорд всего мирового спорта. Такие незыблемые рекорды вызывают уважение у всех спортсменов независимо от вида спорта», – отметил двукратный олимпийский чемпион.

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