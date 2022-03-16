«Шипачев суперталантлив. У Вадима всему можно учиться». Ефремов о партнере по атаке в «Динамо»

высказался о переводе в первое звено перед игрой с .

Команды сыграют в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина 17 марта.

– Успеете за день адаптироваться к комбинациям звена Шипачева?

– Да, конечно. Мы давно играем с Вадимом в одной команде, уже не первый год. Я приблизительно знаю, что он говорил другим ребятам. Все будет хорошо.

У Вадима всему можно учиться. Звезда. Суперталантливый игрок. Самое главное – слушать его и впитывать все, что он говорит. Нужно смотреть за ним – и можно спокойно научиться, глядя на него, – сказал форвард.