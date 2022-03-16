«О′Делл и Петерссон решили уехать». Кудашов о легионерах «Динамо»

Теги возможные переходы Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Эрик О′Делл Андре Петерссон Динамо Чемпионат.com Антон Ведин Хоккей

Алексей Кудашов сообщил о решении Эрика О’Делла и Андре Петерссона покинуть «Динамо».

– Какая ситуация с легионерами?

– Нормальная.

– Сегодня на льду было только двое иностранцев.

–  О′Делл и Петерссон решили уехать. Ведин заболел. А может, и не болеет, но сегодня болеет. Нет, ну на самом деле он здесь, просто у него пограничное состояние, – сказал главный тренер московской команды.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина О’Делл набрал 8 (2+6) очков за 7 игр. Подробно со статистикой канадского форварда можно ознакомиться здесь.

На счету Петерссона 1 голевая передача за 6 матчей в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Детальнее показатели шведского нападающего можно изучить тут.

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