«О′Делл и Петерссон решили уехать». Кудашов о легионерах «Динамо»

сообщил о решении и покинуть .

– Какая ситуация с легионерами?

– Нормальная.

– Сегодня на льду было только двое иностранцев.

– О′Делл и Петерссон решили уехать. Ведин заболел. А может, и не болеет, но сегодня болеет. Нет, ну на самом деле он здесь, просто у него пограничное состояние, – сказал главный тренер московской команды.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина О’Делл набрал 8 (2+6) очков за 7 игр. Подробно со статистикой канадского форварда можно ознакомиться здесь.

На счету Петерссона 1 голевая передача за 6 матчей в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Детальнее показатели шведского нападающего можно изучить тут.