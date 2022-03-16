«О′Делл и Петерссон решили уехать». Кудашов о легионерах «Динамо»

Алексей Кудашов сообщил о решении Эрика О’Делла и Андре Петерссона покинуть «Динамо».
– Какая ситуация с легионерами?
– Нормальная.
– Сегодня на льду было только двое иностранцев.
– О′Делл и Петерссон решили уехать. Ведин заболел. А может, и не болеет, но сегодня болеет. Нет, ну на самом деле он здесь, просто у него пограничное состояние, – сказал главный тренер московской команды.
В текущем розыгрыше Кубка Гагарина О’Делл набрал 8 (2+6) очков за 7 игр. Подробно со статистикой канадского форварда можно ознакомиться здесь.
На счету Петерссона 1 голевая передача за 6 матчей в 1/8 финала плей-офф КХЛ. Детальнее показатели шведского нападающего можно изучить тут.