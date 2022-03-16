Кудашов о «Динамо»: «Команда готова к серии с ЦСКА. Нужно контролировать клюшку, зацепы и эмоции»

высказался о предстоящих матчах «Динамо» с в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Думаю, что команда готова к серии с ЦСКА.

– Ждете ли большего допуска от судей в полуфинале конференции, чем в серии с «Северсталью»?

– По первым сменам будем определять политику судейства, ту линию, которую они выберут и будут держать. А вообще у нас не было претензий к судьям – они судили то, что видели. Думаю, что и здесь будет то же самое.

– Как побороть удаления?

– Не удаляться. Нужно держать себя в руках, контролировать клюшку, зацепы и свои эмоции, – отметил главный тренер .

Первый матч серии между «Динамо» и ЦСКА пройдет 17 марта, начало – в 19:30 по московскому времени.