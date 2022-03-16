Леонид Вайсфельд: «Главная проблема «Динамо» – вратарская. Бочарову по-прежнему не хватает стабильности»

Леонид Вайсфельд рассказал о проблемах «Динамо» перед серией с .

– В чем главная проблема «Динамо» перед встречей с ЦСКА?

– Главная проблема – вратарская. К мастерству Еременко нет никаких вопросов – он хорошо играет. Вопрос в том, сколько он еще выдержит в 42 года?

А Бочарову по-прежнему стабильности не хватает. Он может выдать пару отличных игр, а потом вдруг проваливается. Кстати, я бы не сказал, что Иван как-то подвел команду в первом раунде. Он просто не выручал ее в трудную минуту. А вратарь клуба, который претендует на , должен давать шанс даже при не самой лучшей игре команды. Просто не совершать грубых ошибок – мало для победы в плей-офф.

Вторая проблема. В серии с «Северсталью» динамовцы выглядели то ли вальяжными, то ли попросту неподготовленными. Если они просто не настроились – это полбеды, ЦСКА их быстро мобилизует. Против армейцев «бело-голубым» придется сразу включать полные обороты. И уже первые матчи покажут, насколько они к этому готовы.

Еще один минус – удаления. И я не принимаю ответ Алексея Кудашова о том, что это просто эмоции. Что значит эмоции? Тут же не институт благородных девиц, вышедших погулять. Играют профессионалы, которые за свою работу очень большие деньги получают.

Вот что такое «задержка клюшкой»? Это игрок должен ногами добавить, но проще зацепить, и он нарушает правила. Тут скорее недооценка соперника. У динамовцев не было строгой игры, потому что они изначально не боялись удаляться. Кстати, напрасно, потому что в большинстве их восемь раз за фолы наказала, – сказал бывший генменеджер клубов .