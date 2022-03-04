Брайан Маклеллан: «На Овечкина оказывается невероятное давление. Он хороший человек и принимает все близко к сердцу»

рассказал о давлении на .

«Всем российским игрокам в лиге тяжело.

Овечкин – хороший человек, он эмоциональный человек и принимает все близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление.

Для нас речь идет о том, как мы его поддерживаем. Он лицо нашей франшизы и хоккея в этом регионе, его дети родом отсюда, и из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию. Ему тяжело.

Мы говорим с ним. На него давят со всех сторон – из Северной Америки, из России, давит его семья и множество разных людей, и он пытается во всем разобраться.

Мы пытаемся его поддержать. Помочь ему пройти через то, через что ему нужно пройти» – сказал генеральный менеджер .

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