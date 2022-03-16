Крикунов о том, что НХЛ может отказаться от Овечкина: «Лига зарабатывает деньги на его имени. Думаю, там даже мыслей таких нет»

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Владимир Крикунов не думает, что НХЛ может отказаться от Александра Овечкина.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

– Это такой полурекорд, скажем так. Думаю, Сашка нацелился на первое место, а это промежуточный этап. Ягра он уже несколько дней назад достал, поэтому было ясно, что Овечкин его обойдет. Посмотрим, в ближайшие годы, может, выйдет на первое место. Хотя непросто это будет, конечно.

– Сейчас все обсуждают то, что на НХЛ могут надавить и она откажется от Александра Овечкина. Вы это можете представить?

– Это такой бред. Как можно отказаться от Овечкина? НХЛ – коммерческая лига, зарабатывает деньги на его имени. Болельщики ходят на него. Вообще не представляю, как это можно сделать. Думаю, там у руководства в голове таких мыслей даже нет, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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