Сушинский о том, что Овечкин обошел Ягра: «Для него это не достижение, а промежуточный результат. Он на то и великий, что должен быть первым»

считает, что должен стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Россиянин забил 767–й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

– Сейчас все говорят, что это невероятное достижение. Вы с этим согласны?

– Для Александра это не достижение. Он на то и великий, что должен быть первым. Это промежуточный результат.

– Еще 40 шайб до второго места.

– Ну и что это?

– Ни о чем?

– Этот сезон и следующий. Контракт у него есть, здоровья хватает. Офис не отменили, он на месте. Поэтому все хорошо, – сказал бывший президент «Авангарда».

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться