Ишматов о «Салавате»: «Отъезд звездных финнов не сказался на качестве игры. Кадейкин и Тихонов показали себя как настоящие лидеры»

Теги Салават Юлаев Сибирь Виктор Тихонов-младший КХЛ Кубок Гагарина Рафаил Ишматов Александр Кадейкин Хоккей

Рафаил Ишматов считает, что отъезд легионеров не сказался на качестве игры «Салавата».

Клуб выиграл серию плей-офф против «Сибири» (4-1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Была боевая серия, где команды не щадили ни себя, ни соперников. На качестве игры даже не сказался отъезд звездных финнов. Многие молодые российские хоккеисты получили практику и качественно проявили себя в столь жестких условиях.

Но мастерство выше у состава «Салавата», плюс как настоящие лидеры себя показали опытные Кадейкин и Виктор Тихонов. Это стало залогом успеха», – сказал бывший тренер «Салавата Юлаева».

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