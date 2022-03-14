Ишматов о «Салавате»: «Отъезд звездных финнов не сказался на качестве игры. Кадейкин и Тихонов показали себя как настоящие лидеры»

Рафаил Ишматов считает, что отъезд легионеров не сказался на качестве игры «Салавата».

Клуб выиграл серию плей-офф против (4-1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Была боевая серия, где команды не щадили ни себя, ни соперников. На качестве игры даже не сказался отъезд звездных финнов. Многие молодые российские хоккеисты получили практику и качественно проявили себя в столь жестких условиях.

Но мастерство выше у состава «Салавата», плюс как настоящие лидеры себя показали опытные Кадейкин и . Это стало залогом успеха», – сказал бывший тренер .