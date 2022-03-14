Владислав Картаев: «Думаю, «Трактор» затаил обиду за прошлый плей-офф. «Салавату» будет в два раза тяжелее»

считает, что затаил обиду за прошлый плей-офф.

Клуб из Челябинска проиграл «Салавату» (1-4 в серии) в розыгрыше Кубка Гагарина-2021.

– Не так давно завершилась серия против «Сибири». Как сейчас физическое и эмоциональное состояние?

– Эмоциональное хорошее, прошли первый раунд плей-офф. Физическое состояние тоже, считаю, хорошее у команды – мы отдохнули, восстановились и готовимся к серии с «Трактором».

– Челябинск – непростой соперник, с которым играли в плей-офф в том сезоне и уже встречались в этом году...

– Хорошая и сильная команда. У них хорошее большинство, как показала их серия с «Нефтехимиком». Быстрый коллектив с четырьмя боевыми звеньями. Нам необходимо внимательно их разобрать и хорошо подготовиться, чтобы выходить на серию во всеоружии.

– Как раз таки говоря об игре в неравных составах. Насколько большинство и меньшинство станут ключевым фактором серии?

– Наша основная задача – сыграть терпеливо и правильно в меньшинстве, не позволяя ничего создать. Что касается большинства, нужно забивать больше. Думаю, результаты игр будут решаться именно в неравных составах.

– В этом сезоне играли лишь однажды. Что можно вспомнить о той встрече?

– Помню, что мы выиграли 6:1, но я бы не назвал ту игру легкой. Соперник бился, поэтому не стоит вспоминать тот матч. Начнем все с чистого листа.

– Победа над «Трактором» в прошлогоднем плей-офф будет лучшей мотивацией для нас или для соперника?

– Думаю, они затаили обиду за прошлый плей-офф, и нам будет в два раза тяжелее. Так что надо готовиться еще серьезнее, чем в прошлом сезоне, – сказал нападающий .