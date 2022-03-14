Гатиятулин об игре в меньшинстве: «Минимизируем ошибки, которые допускали с «Нефтехимиком». Ведем работу в этом направлении»

Анвар Гатиятулин рассказал о подготовке к серии Кубка Гагарина против .

– Подготовка проходит по плану. После первого раунда было время восстановиться, дали ребятам выходные. Также поработали над физическими кондициями, сейчас работаем над тактическими действиями.

Команда находится в рабочем хорошем настроении, все ребята понимают, что идет плей-офф, поэтому каких-то дополнительных слов находить не нужно. Через тренировки готовимся к первому матчу серии.

– В серии с «Нефтехимиком» у «Трактора» были проблемы с игрой в меньшинстве. Насколько плотно работали над этим компонентом сейчас?

– Всегда уделяем много внимания игре в неравных составах. Это касается работы на льду и разбора на видео. Это один из основных моментов, поэтому ведем работу в этом направлении. Думаю, ошибки, которые допускали, их минимизируем.

– Насколько преимуществом для «Трактора» будет отсутствие легионеров у Уфы?

– Мы больше сосредоточились на своей подготовке. Не обращаем внимания на то, что происходит у соперников. Больше волнует атмосфера, состояние и подготовка своей команды.

– Год назад «Трактор» проиграл серию «Салавату Юлаеву». Насколько важно для вас и команды взять реванш за то поражение?

– Прошлый год уже история. Об этом не думаем. У нас и в первом раунде соперник был серьезный, готовились. Встречи показали, что в плей-офф играют все команды с самоотдачей, где-то закрыто. Есть соперник – к нему готовимся. Понимаем, предстоят интересные матчи, на этом сосредоточились.

– В серии 1/8 финала было задействовано всего 19 полевых игроков и один вратарь. Остальные хоккеисты готовы кинуться в это пекло?

– Все ребята готовы. Свою форму поддерживают через тренировки. Также принимают участие во всех собраниях. Если будут какие-то изменения, то нет сомнений, что они легко войдут в состав и будут сражаться в каждом матче, – сказал главный тренер .