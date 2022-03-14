Ткачев о легионерах «Салавата»: «Отсутствие сильных игроков – потеря, но пришли ребята, голодные до побед. Они себя не жалеют»

поделился мнением в преддверии серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

– Готовимся к серии по плану. Есть определенная система тренировок: занятия на льду, занятия в зале. Готовимся физически, тактически. В целом – ничего нового.

– Много ли внимания уделяете сопернику, разбору его игры?

– Да, каждый день какие-то мелочи, детали. Соперник знакомый. В серии будут важны мелкие детали, сейчас обращаем на них внимание.

– Все обсуждают, что у «Салавата Юлаева» не будет легионеров в этой серии. Это будет преимуществом для ?

– Отсутствие сильных игроков, конечно, потеря для них. Но пришли другие ребята, которые голодны до побед. Они себя не жалеют, выходят и бьются, поэтому проще не становится.

– Если будут какие-то изменения в составе – это как-то поменяет игру? Или вы готовы играть с любым партнером?

– Это поменяет и игру, и мы готовы играть с любыми партнерами. Мы знаем, что делать. Любой игрок, который приходит, тоже это знает.

Система игры – она одинакова во всех в звеньях. Мы выполняем игровое задание. Какие-то тонкости и детали – это нюансы, которые будут решаться по ходу игры.

– Смотрите ли вы в команде дальше в сторону финала Кубка Гагарина?

– На самом деле нет, не смотрим. Надо сначала обыграть , а потом уже идти дальше.

– Как оценишь игру «Трактора» в первом раунде? Сильно ли изменится тренерское задание и игра команды при подготовке к матчам с уфимцами?

– Мы сыграли уже с , и все разговоры по поводу этой серии, думаю, закончены. Через несколько дней уже матч с Уфой, готовимся к нему.

Какая серия будет – никто не знает. Мы должны подойти в самой лучшей форме, с хорошим настроем, быть готовы тактически. Это наша цель, – сказал нападающий «Трактора».