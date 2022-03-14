Сушинский об «Ак Барсе»: «Там некому забивать. Пока Квартальнов не поймет, что в команде должны быть игроки, а не только роботы, так и будет»

Максим Сушинский считает, что в «Ак Барсе» некому забивать.

«Авангард» победил казанцев (2:0) в шестом матче первого раунда и выиграл серию (4-2).

«Я нисколько не сомневался в общей победе «Авангарда», даже когда счет в серии стал 3-2. Я всегда говорил, что у попросту некому забивать, вот дело и закончилось сухим поражением в матче. Пока Дмитрий Квартальнов не поймет, что в команде должны быть и хоккеисты, а не только роботы, так и будет.

Считаю, что и в казанском – пятом – матче серии «барсам» в какой-то степени повезло – они реализовали два большинства. Но как выяснилось, в первый и в последний раз во время противостояния. Парадокс, кстати, что это была первая домашняя победа «Ак Барса» над «Авангардом» в плей-офф за два года.

Отъезд двух финских защитников из «Авангарда»? Хартли – очень опытный тренер, он умеет распределить игровое время между хоккеистами так, чтобы они и отдохнуть успевали. Вот тонкое место и не вскрылось, в отличие от проблем того же «Ак Барса». Про отсутствие забивных игроков я уже сказал, но, напомню, есть там и вратарская проблема. А у Омска, напротив, есть кому забить, и ребята используют большинство имеющихся моментов.

Серия «Авангарда» против ? Дальше омичам будет явно тяжелее. У «Магнитки» есть кому забивать. Кроме того, в серии с «Барысом» здорово в воротах смотрелся . При этом замечу, что оборона у магнитогорцев слабее, чем у казанцев, но в атаке они намного лучше», – сказал бывший президент .

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке