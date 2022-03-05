Сушинский об «Ак Барсе»: «Не сильно верю в Билялова. 1-й гол в серии с «Авангардом» на его совести»

раскритиковал выступления Тимура Билялова в серии с «Авангардом».

«Я, если честно, не сильно верю во вратаря . Тот же первый гол в серии от Прохоркина полностью на его совести, его ошибка. Уехал куда-то с ворот, позволил себя обыграть на носовом платке, хотя, если бы стоял на месте, у Николая даже возможности бы не было руками сделать то, что он в итоге сделал.

А вратарский фактор в плей-офф очень важен», – отметил бывший президент .

Прохоркин о дубле в матче с «Ак Барсом»: «Просто делал то, что умею»