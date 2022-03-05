Сушинский назвал Зарипова сильнейшим игроком КХЛ: «Хоккеистов его уровня в лиге просто нет!»

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Максим Сушинский считает форварда «Ак Барса» Даниса Зарипова лучшим игроком КХЛ.

«Слушайте, но ведь это объективно сильнейший игрок на сегодня в КХЛ, хоккеистов его уровня в лиге просто нет! Да, скорость уже не та, но ведь голова и руки – все на месте. Кого, как не его, выпускать в большинстве, чтобы реализовывать его, а не пропускать по два гола, имея численное преимущество?

Понятно, что полностью на Даниса делать ставку нельзя, понятно, что в его возрасте трудно тащить команду на себе, но ведь если нет никого лучше… Вот в чем вопрос!» – заявил бывший президент «Авангарда».

В промо «Авангарда» к плей-офф сезона-2021/22 возобновился в 2042 году: «В смысле Зарипов до сих пор играет?»

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