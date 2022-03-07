Максим Сушинский: «Уже три года «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты»

Теги Ак Барс Авангард Дмитрий Квартальнов Максим Сушинский Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Максим Сушинский считает, что «Ак Барсу» не хватает креатива.

«Авангард» ведет 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

– То, что счет в серии 3-0, – это, конечно, удивляет. «Ак Барсу» надо забивать – без голов не выиграешь. У «Авангарда» атака лучше.

– «Ак Барсу» не хватает креатива в игре?

– На протяжении уже трех лет, когда Дмитрий Квартальнов работает в Казани, «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты.

Хотя с бюджетом «Ак Барса» можно было взять игроков, которые умеют забивать, а не только обороняться, бегать и толкаться. Без голов, большинства ничего не выиграть. С одной физической работой можно пройти один раунд, но не добиться чемпионства.

– Леонид Вайсфельд заявил, что Боб Хартли в одну калитку переигрывает Дмитрия Квартальнова. Вы согласны?

– Об этом еще говорить рано. Пока Хартли переигрывает Квартальнова, но действительно об этом можно будет говорить, когда «Авангард» пройдет в серии дальше, – сказал бывший президент «Авангарда».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные