Максим Сушинский: «Уже три года «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты»

считает, что «Ак Барсу» не хватает креатива.

ведет 3-0 в серии первого раунда плей-офф с «Ак Барсом».

– То, что счет в серии 3-0, – это, конечно, удивляет. надо забивать – без голов не выиграешь. У «Авангарда» атака лучше.

– «Ак Барсу» не хватает креатива в игре?

– На протяжении уже трех лет, когда работает в Казани, «Ак Барсу» не хватает креатива. У команды прямолинейная игра и нет мастеров, которые могли бы решать моменты.

Хотя с бюджетом «Ак Барса» можно было взять игроков, которые умеют забивать, а не только обороняться, бегать и толкаться. Без голов, большинства ничего не выиграть. С одной физической работой можно пройти один раунд, но не добиться чемпионства.

– Леонид Вайсфельд заявил, что в одну калитку переигрывает Дмитрия Квартальнова. Вы согласны?

– Об этом еще говорить рано. Пока Хартли переигрывает Квартальнова, но действительно об этом можно будет говорить, когда «Авангард» пройдет в серии дальше, – сказал бывший президент «Авангарда».