Сергей Федотов: «Если Овечкин превзойдет рекорд Гретцки, это будет героический поступок. По-прежнему так считаю»

высказался о том, сможет ли побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в .

– Овечкин вот-вот обойдет Ягра и вступит в погоню за Горди Хоу. Теперь свержение с трона лучшего снайпера в истории НХЛ не кажется столь фантастическим, как раньше?

– Фантастическим это не выглядит, но я по-прежнему считаю, что если Александр превзойдет достижение Гретцки, то это будет героический поступок.

График он соблюдает. Очень тяжело предсказать, как будут развиваться события в следующих сезонах, но пока что Овечкин имеет все шансы обойти Гретцки.

– На Ови оказывается беспрецедентное давление. Удивлены ли вы тем, что ему в целом удается справляться с этим? И подтверждает ли это лишний раз его уникальность?

– Меня это нисколько не удивляет. И давление оказывается не только на Овечкина, но и на всех российских игроков. Сейчас им очень непросто.

Хотя бы потому, что вся эта ситуация касается не только хоккеистов, но и их семей, родных, близких. Я верю, что они справятся.

Они настоящие мужики. С многими нашими парнями я до сих пор на связи и знаю, что они все прекрасно понимают, – сказал бывший скаут сборной России.