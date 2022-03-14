Сергей Федотов: «Отказ от россиян не в интересах клубов НХЛ. Это будет глобальный подрыв устоев, лига на это не пойдет»

порассуждал на тему того, может ли отказаться от российских хоккеистов.

– Североамериканские СМИ сообщают, что российские хоккеисты хотят получить убежище или вид на жительство в Канаде и США. Как вы относитесь к этому?

– Я бы относился к этим слухам очень осторожно. У меня есть подозрения, что вся эта ситуация раздувается немного искусственно.

Единственное вполне резонное опасение касается выдачи рабочих виз для наших хоккеистов.

Это может затронуть не только игроков, выступающих за океаном в настоящее время, но и хоккеистов, которые только сейчас выходят на драфт НХЛ или захотят попробовать свои силы в лучшей лиге мира в ближайшем будущем.

Это очень непростая ситуация. Но она непростая не только для наших игроков, но и для клубов НХЛ – их владельцев, генеральных менеджеров, да и для всей лиги.

Потому что в мире нет ни одного чемпионата, который был бы столь зависим от российских спортсменов, как зависима НХЛ. Думаю, эта ситуация каким-то образом будет решаться.

– Есть ли вероятность, при которой НХЛ откажется от наших хоккеистов?

– Мы живем в такое время, когда во всем мире происходят глобальные и фундаментальные изменения. Поэтому произойти может все что угодно. Я точно знаю, что отказ от наших игроков не в интересах клубов НХЛ, их владельцев, генеральных менеджеров или болельщиков.

В это сейчас нереально поверить даже с юридической точки зрения. Ведь уход российских хоккеистов из НХЛ повлечет за собой выкуп их контрактов.

Как условный будет выкупать контракты Кузнецова, Самсонова, Орлова и Овечкина? Или , в составе которой выступают Кучеров, Сергачев и Василевский? Я в это не верю.

Это будет глобальный подрыв устоев НХЛ, поэтому лига на это попросту не пойдет. Хотя предположу, что определенное давление в этом вопросе на нее все-таки будет оказано, – сказал бывший скаут сборной России.