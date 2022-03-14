Сергей Федотов: «Отказ от россиян не в интересах клубов НХЛ. Это будет глобальный подрыв устоев, лига на это не пойдет»

Теги Тампа-Бэй Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Никита Кучеров Андрей Василевский Сергей Федотов Илья Самсонов Михаил Сергачев Хоккей

Сергей Федотов порассуждал на тему того, может ли НХЛ отказаться от российских хоккеистов.

– Североамериканские СМИ сообщают, что российские хоккеисты хотят получить убежище или вид на жительство в Канаде и США. Как вы относитесь к этому?

– Я бы относился к этим слухам очень осторожно. У меня есть подозрения, что вся эта ситуация раздувается немного искусственно.

Единственное вполне резонное опасение касается выдачи рабочих виз для наших хоккеистов.

Это может затронуть не только игроков, выступающих за океаном в настоящее время, но и хоккеистов, которые только сейчас выходят на драфт НХЛ или захотят попробовать свои силы в лучшей лиге мира в ближайшем будущем.

Это очень непростая ситуация. Но она непростая не только для наших игроков, но и для клубов НХЛ – их владельцев, генеральных менеджеров, да и для всей лиги.

Потому что в мире нет ни одного чемпионата, который был бы столь зависим от российских спортсменов, как зависима НХЛ. Думаю, эта ситуация каким-то образом будет решаться.

– Есть ли вероятность, при которой НХЛ откажется от наших хоккеистов?

– Мы живем в такое время, когда во всем мире происходят глобальные и фундаментальные изменения. Поэтому произойти может все что угодно. Я точно знаю, что отказ от наших игроков не в интересах клубов НХЛ, их владельцев, генеральных менеджеров или болельщиков.

В это сейчас нереально поверить даже с юридической точки зрения. Ведь уход российских хоккеистов из НХЛ повлечет за собой выкуп их контрактов.

Как условный «Вашингтон» будет выкупать контракты Кузнецова, Самсонова, Орлова и Овечкина? Или «Тампа», в составе которой выступают Кучеров, Сергачев и Василевский? Я в это не верю.

Это будет глобальный подрыв устоев НХЛ, поэтому лига на это попросту не пойдет. Хотя предположу, что определенное давление в этом вопросе на нее все-таки будет оказано, – сказал бывший скаут сборной России.

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