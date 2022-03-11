Ягр – Овечкину про 767-й гол: «Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»

Яромир Ягр пошутил по поводу того, что Овечкин готов побить его рекорд.
Следующий гол россиянина сделает его лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков.
Сейчас Овечкин делит с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (у обоих по 766 голов). Впереди только Гретцки (894) и Хоу (801).
«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться [в НХЛ].
Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита. Кто-нибудь может узнать, сколько бросков понадобилось Уэйну Гретцки, чтобы обогнать Горди Хоу (то есть, сколько было между 801-й и 802-й шайбой). Было бы интересно», – написал чех в соцсети.
Россиянин имел возможность обогнать Яромира в матче с «Эдмонтоном» (4:3), но остался без голов, хотя нанес 8 бросков в створ.
Отметим, что Гретцки забил 800-й, 801-й и 802-й голы в двух матчах подряд в марте 1994 года. В общей сложности он нанес в них 6 бросков в створ.
50-летний Ягр в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2017/18, когда выступал за «Калгари».