Ягр – Овечкину про 767-й гол: «Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»

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Яромир Ягр пошутил по поводу того, что Овечкин готов побить его рекорд.

Следующий гол россиянина сделает его лучшим снайпером в истории НХЛ среди европейских игроков. 

Сейчас Овечкин делит с Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (у обоих по 766 голов). Впереди только Гретцки (894) и Хоу (801).

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться [в НХЛ]. 

Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита. Кто-нибудь может узнать, сколько бросков понадобилось Уэйну Гретцки, чтобы обогнать Горди Хоу (то есть, сколько было между 801-й и 802-й шайбой). Было бы интересно», – написал чех в соцсети. 

Россиянин имел возможность обогнать Яромира в матче с «Эдмонтоном» (4:3), но остался без голов, хотя нанес 8 бросков в створ.

Отметим, что Гретцки забил 800-й, 801-й и 802-й голы в двух матчах подряд в марте 1994 года. В общей сложности он нанес в них 6 бросков в створ. 

50-летний Ягр в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2017/18, когда выступал за «Калгари». 

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