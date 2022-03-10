Фетисов об Овечкине: «Догнал Ягра – хорошо. Но конечная цель другая. Это будет мировой рекорд для всего спорта»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Яромир Ягр Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что у Александра Овечкина есть шансы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ. У обоих по 766 голов. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Молодец! Но мы уже не раз говорили, что конечная цель у него другая. Догнал Ягра – хорошо. Но никто не помнит второго, все помнят только первого.

У него все шансы есть. Это будет мировой рекорд для всего спорта, а не только для хоккея. Но сейчас этот рекорд подвергается атаке. Но у Саши проблем нет», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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