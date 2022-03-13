Генменеджер «Авангарда»: «Квартальнов проявил неуважение к нашим игрокам, проявил слабость как тренер. Это не красит хоккей»

считает, что Дмитрий Квартальнов проявил слабость как тренер.

Генеральный менеджер высказался касательно того, что главный тренер не пожал руки хоккеистам омского клуба после завершения серии.

«Ястребы» победили казанскую команду со счетом 4-2 в серии, выиграв шестую игру 2:0.

« на послематчевой пресс-конференции подтвердил, что это не было случайностью, а они «приняли такое решение».

Считаю случившееся явным проявлением неуважения к нашим игрокам, которые в честной хоккейной битве стали сильнее в этой серии.

Квартальнов выcказал неуважение к людям, проявившим характер, волю и страсть к победе, а значит проявил слабость как тренер.

Уже после пятого матча Дмитрий Вячеславович позволил себе какие-то странные высказывания в адрес наших хоккеистов, а вот этот жест после окончания серии окончательно расставил все точки над i. Думаю, все это не красит наш хоккей.

После такого поведения калитку действительно теперь нужно закрывать, да поплотнее», – заявил Волков.

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке