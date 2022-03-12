Павел Лысенков: «Квартальнов ушел с арены в Балашихе через черный выход, чтобы не встречаться с болельщиками»

Дмитрий Квартальнов покинул арену через черный выход после поражения в плей-офф от .

«Казань так и не спаслась. А после серии вообще повела себя некрасиво.

Главный тренер после серии не пожал руки игрокам «Авангарда», а на пресс-конференции сказал: «Это было наше решение».

Ветеран Данис Зарипов, для которого этот матч наверняка стал последним в карьере, отказался от интервью.

Сначала к журналистам не хотели выводить никого из «Ак Барса», но чтобы избежать штрафа в 300 тысяч рублей, все-таки вытащили молодого Илью Сафонова, не сказавшего ничего.

Как потом сообщали, Квартальнов ушел с арены в Балашихе через черный выход, чтобы не встречаться с болельщиками.

Почти наверняка он покидает . Проиграть два раза подряд серию лютому конкуренту «Авангарду» – этого в Казани не простят», – написал журналист Павел Лысенков.

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке