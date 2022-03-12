Квартальнов не пожал руки игрокам «Авангарда» после серии. Грицюк сказал: «Не хочу комментировать – может, неправильно что-то скажу. Я еще не видел такого»

высказался о том, что Дмитрий Квартальнов не пожал руки хоккеистам «Авангарда».

Омский клуб обыграл со счетом 4-2 в серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Вас удивило, что главный тренер гостей не пошел жать руки игрокам «Авангарда»?

– Блин, для меня это первый плей-офф. Я еще не видел такого. Спросил у ребят… Ну, не знаю. Не хочу комментировать – может, неправильно что-то скажу. Но я не знаю, как это случается.

– Вокруг серии с «Ак Барсом» многовато грязи. То казанские СМИ в прошлом году раздули истерию вокруг Алексея Емелина, а теперь слили в сеть видео с камеры арены. Что об этом скажете?

– Ну да, серия получилась колоритной. Еще до плей-офф, когда мы попали на «Ак Барс», я читал, что наша серия самая ожидаемая.

Я понимал, что к ней будет привлечено много внимания. И это еще больше мотивировало, что в этой серии нужно побеждать.

– Вы думаете, что в серии «Металлург» – «Авангард» будет атакующий хоккей? Планируете играть на встречных курсах?

– Я не знаю. Мне кажется, это все-таки не совсем наш хоккей – обмен ударами. Мы будем придерживаться своей игры. Нас не должно волновать, как играют они.

Да, «Ак Барс» играет больше в давление, а – в контроль шайбы. Но я надеюсь, что если мы против них сыграем в давление, у нас будет больше шансов, – сказал нападающий .

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке