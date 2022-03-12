Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в страсти, они были позаряженнее. Не донесли, что они такие неистовые»

объяснил причины поражения от в серии Кубка Гагарина.

Казанская команда проиграла шестой матч со счетом 0:2 и уступили в серии – 2-4, завершив выступления в плей-офф.

– Ноль голов – тяжело победить. Надо было забивать. К сожалению, не получилось.

– Вам не хватило креативных игроков, которые смогли бы сами создать и реализовать момент?

– Мы можем все что угодно говорить, но мы проиграли им в страсти, которая была им присуща. Мне кажется, они были позаряженнее.

Мы довольны молодежью, на пределе возможности сыграли. Не хватило агрессии, быть неистовым. То, что они делали, у нас не получилось.

Если бы первый период не провалили... Мы не хотели так сыграть. Это первая игра, где нас перебросали.

– Вы поздравили тренерский штаб «Авангарда», но игроков нет. Почему?

– Хотели так сделать. Но приняли такое решение. Что сейчас об этом говорить?

– Есть что-то общее между нынешней и прошлогодней серией?

– Еще раз говорю: мы старались. Но не получилось в страсти. Мы понимали, говорили. Но в желании они больше хотели. Сейчас тяжело что-то сходу говорить.

– Как хотели переламывать игру в третьем периоде?

– Мы играли в три звена, на пределе. Тот же и много времени провели. Но, возможно, чуть свежести не хватило.

Может быть, кураж, когда вторую игру проиграли. Они поймали и мы две пропустили. Но не было такого, что мы могли забить. Я этого не чувствовал.

– Можно сказать, что вы отказались от активной игры в первом периоде?

– Мы хотели так сыграть. Не получилось. Не достали это из себя. Нужно было направить на ворота, хоть и понимали, что тяжело дается.

– Есть недовольство к определенным игрокам?

– Недовольство – к нам, тренерам.

– Какие эмоции после поражения от «Авангарда» второй год подряд?

– Опустошение. Не донесли, что они такие неистовые были. Это точно не мастерство, они были позаряженее нас, – приводит Бизнес Online слова главного тренера .

Похоже, стиль Квартальнова исчерпал себя. Снова грустный вылет из плей-офф и снова не хватило идей в атаке