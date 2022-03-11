Квартальнов об «Авангарде»: «Угрозы Кэмпферу – каменный век. А валяться на льду – это очень некрасиво. Бесит и раздражает»

назвал угрозы Хартли в адрес Кэмпфера «каменным веком».

Главный тренер ответил на вопрос после победы над (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (2-3).

– Как вы относитесь к тому, что угрожал Кэмпферу по ходу предыдущего матча?

– Я, конечно, верю своим хоккеистам. Конечно, какие-то угрозы – это каменный век. Если вообще взять, что мне не нравится – это когда валяются на льду.

У нас Кирилл Петров получает травму, уходит со льда и не выходит больше в матче. В серии был момент с Кириллом Готовцом, он у них «сломался», доиграл, нам сказки рассказывали. А сегодня валяются люди, просто валяются. Не нужно так делать. Если ты валяешься, значит тебе очень больно.

Видели сегодня игру в Уфе? Там человека на носилках человека уносили, я думал – все, конец. А он потом играет и гол забивает. Я не понимаю, как это возможно. Дмитрия Воронкова увезли со льда – он закончил матч. А здесь начинают валяться, это очень некрасиво! Меня бесит это и раздражает, у нас мужской хоккей, мужской!

– Это вас дополнительно стимулирует как-то?

– Любая победа стимулирует. Но выпрашивать что-то – хватит. Но судьи у нас квалифицированные ребята, они разберутся, – сказал Квартальнов.