Быков о турнирах со странами СНГ и БРИКС: «Вижу пропагандистскую роль хоккея, желание развивать спорт в экзотических странах. Решение нужно читать между строк»

оценил идею создать спортивные лиги с участием стран СНГ и БРИКС.

«Здесь я вижу, скорее всего, пропагандистскую роль хоккея. Нужно дать посыл, что существует такой вид спорта, как хоккей. Видимо, существует желание развивать спорт в других странах, даже экзотических.

Мне кажется, решение о проведении соревнований со странами СНГ и БРИКС нужно читать между строк. Думаю, надо сконцентрироваться на внутреннем хоккее и более качественно развивать детско-юношеский спорт, чтобы мы были боеспособными. С теми странами, в которых есть хоккей на хорошем уровне, можно сотрудничать.

Мы не погибли и не погибнем! Хоккей – один из самых популярных видов спорта в России. Ему еще жить и жить. Он нам близок. Я думаю, что с разрешением ситуации в мире будут налаживаться и спортивные взаимоотношения. Надеюсь, корректные и уважаемые среди участников этого процесса – не как сейчас», – отметил бывший главный тренер сборной России.