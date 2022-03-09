Вячеслав Быков: «Политика диктует условия, спорт стал заложником. Не удивлен тому, что случается с легионерами в КХЛ»

сообщил, что не удивлен массовым отъездом легионеров из КХЛ.

«Политика уже не только давно влезла в спорт, но и диктует свои условия. Не удивлен тому, что случается с легионерами в КХЛ – спорт стал заложником. Бросать в кого-то из иностранцев камень я бы не стал, потому что каждый выбирает сам свой путь.

Считаю, что в этой ситуации мы должны поддерживать наш спорт, наших ребят, освобождать места для молодых, чтобы они участвовали в топовых соревнованиях. Хоккей от этого не умрет.

Я полностью согласен с высказыванием Вячеслава Фетисова о том, что нам нужно развивать наш хоккей в России и сконцентрироваться на этом! Можно сожалеть, что высококлассные игроки уехали, но это их выбор. Нужно просто сосредоточится на своем деле», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Легионеры массово покидают КХЛ: кажется, плей-офф доиграют только российские хоккеисты